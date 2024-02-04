Мир 04 февраля 2024, 02:31 «Крепка как никогда». Во Франции испугались российско-китайской дружбы Figaro: российско-китайские отношения укрепились с начала СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление министра обороны Китая Дун Цзюня о поддержке Москвы в украинском конфликте говорит об укреплении российско-китайских отношений. Об этом написала французская газета Figaro.

Авторы статьи обратили внимание, что Китай впервые публично поддержал специальную военную операцию России на Украине. По словам историка Дмитрия Минича, это свидетельствует о сильной тенденции к укреплению российско-китайских отношений.

Реклама

Французские журналисты также отметили развитие экономического сотрудничества между Россией и КНР. За последние два года товарооборот между странами значительно вырос, а Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай.

«Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким», — сделали вывод авторы статьи.

Ранее китайский военный эксперт Цзинь Чжень предсказал победу России в специальной военной операции на Украине.