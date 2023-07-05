Мир 05 июля 2023, 15:05 Крепче ШОС — сильнее сопротивление. МИД России рассказал об отношении Запада к организации МИД России: стремление Запада подорвать единство ШОС возрастает с укреплением организации РИА «Новости»

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Одной из основных задач Шанхайской организации сотрудничества стало развитие внешнеполитической координации из-за возрастающего сопротивления Запада. Спецпредставитель президента по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Чем крепче ШОС, тем больше сопротивление тому, чтобы ШОС развивалась, и стремление отдельных государств подорвать единство, обработка отдельных партнеров и так далее», — сказал он.

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Хакимов назвал ведение политического диалога и развитие внешнеполитической координации одними из самых приоритетных задач организации в сложившихся условиях. По его словам, роль ШОС признали уже не только в регионе, но и во всем мире.

ШОС официально приняла в свой состав Иран, который стал девятым членом, и запустила процедуру вступления Белоруссии.

Заседание Совета глав государств — членов организации под председательством Индии прошло 4 июля в онлайн-формате, в нем принял участие президент России Владимир Путин.