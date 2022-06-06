Кремль заявил об отсутствии угрозы для Швеции и Финляндии со стороны России

Россия никогда не представляла угрозы для северных соседей, Швеции и Финляндии. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точно как и они не несли угрозы для России. Между прочим, Владимир Путин неоднократно об этом говорил», — заявил помощник президента.

Власти Швеции и Финляндии подали официальные заявки на вступление в состав НАТО. Стало известно, что они примут участие в предстоящем саммите Североатлантического альянса в Мадриде.

Старший научный сотрудник Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта Эмма Эшфорд заявляла, что вступление Финляндии принесет НАТО проблемы, поскольку географическое положение страны не очень удобно для ее обороны.

Аналитик также выразила мнение, что слишком большое количество стран в альянсе может в итоге погубить его.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что его страна не одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны поддерживают запрещенные террористические организации — Сирийские силы национальной самообороны и Рабочую партию Курдистана.