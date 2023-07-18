Мир 18 июля 2023, 13:28 Кремль заявил о рисках продолжения зерновой сделки без России Песков призвал учесть риски безопасности продолжения зерновой сделки без России РИА «Новости»

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Намерения продолжить реализацию зернового соглашения без России приведут к определенным рискам, потому что черноморский коридор примыкает вплотную к зоне боевых действий. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Определенные риски там возникнут без соответствующих гарантий безопасности. В целом этот вопрос необходимо прокомментировать российским военным, потому что речь о зоне, близкой к району ведения боевых действий», — сказал он.

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Песков заявил, что если кто-то решит продолжить зерновую сделку без России, то все риски нужно учитывать.

«Какие страны и насколько готовы взять эти риски, мы сказать не можем. При этом ни для кого не секрет, что киевский режим использовал зерновую сделку в боевых целях. Нельзя забывать этот важный аспект», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Россия полностью остановила свое участие в зерновой сделке с 17 июля из-за невыполнения ее условий со стороны ООН, писал RT.