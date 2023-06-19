Мир 19 июня 2023, 12:59 Кремль заявил о решимости Союзного государства противостоять попыткам дестабилизации Дмитрий Песков: Россия и Белоруссия полны решимости противостоять попыткам дестабилизации

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Россия и Белоруссия намерены противостоять любым попыткам дестабилизировать обстановку на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

По его словам, у России на данный момент нет информации о вероятной подготовке Польшей государственного переворота в соседней республике.

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«Конкретных данных пока что здесь нет. О чем именно идет речь, сказать трудно. Но Россия и Белоруссия вместе исполнены решимости противостоять попыткам дестабилизировать обстановку», — сказал пресс-секретарь.

Песков отметил, что у России и Белоруссии много врагов, которых не прочь покуситься на стабильность стран.

Ранее издание The Times сообщило, что спецслужбы Польши подготавливают переехавших жителей Белоруссии для свержения президента Александра Лукашенко. По данным источника, за тренировки отвечают организаторы движения BYPOL, созданного по инициативе ушедших в отставку белорусских силовиков.