Мир 13 сентября 2023, 13:45 Кремль заявил о перспективах сотрудничества с КНДР в космосе Песков заявил о перспективах сотрудничества России и КНДР в космосе РИА «Новости»

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Россия видит перспективы сотрудничества с КНДР в космосе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «60 минут»на канале «Россия 1». Но это, по его словам, не единственная сфера для совместной работы.

«Мы предлагали и возможности сотрудничества по космической тематике», — отметил Песков, говоря о повестке переговоров.

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Помимо этого, по его словам, Россия будет актуализировать сотрудничество с КНДР по всем направлениям.

Ранее президент Владимир Путин отметил большое количество совместных интересных проектов с Северной Кореей. Они касаются и транспортной сферы, и логистики, и сельского хозяйства.

Переговоры президента России и лидера КНДР прошли 13 сентября на космодроме Восточный. Сначала встреча проходила в широком формате — с участием делегаций обеих стран. Затем Путин и Ким Чен Ын пообщались тет-а-тет.