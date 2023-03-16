Мир 16 марта 2023, 12:53 Кремль заявил о необоснованности опасений Швеции и Финляндии по отношению к России Пресс-секретарь Песков: Россия никогда не представляла угрозы для Швеции и Финляндии РИА «Новости»

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Как Швеция и Финляндия никогда не стремились стать антироссийскими, так и Россия не представляла для них угрозы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о сожалении по поводу решения государств вступить в НАТО. Его процитировал ТАСС.

«Неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы этим странам ни в коем случае, ибо у нас нет никаких споров с этими странами и они никогда не претендовали на то, чтобы стать антироссийскими», — сказал он.

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Песков выразил сожаление по поводу ориентации упомянутых стран на членство в НАТО и повторил, что ни Россия никогда не представляла опасности для Швеции и Финляндии, ни эти страны не выступали против нее.

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Принципиальную позицию Турции в вопросе официальный представитель Кремля обосновал тем, что она является членом альянса, придерживается своей линии поведения и решает внутриблоковые проблемы.

Европейские страны подались на членство в НАТО в 2022 году, однако правом вето решили воспользоваться Турция и Венгрия. Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что 17 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявит о ратификации заявки его страны.