Мир 18 июня 2023, 03:16 Кремль заявил о «фактически войне» между Россией и Западом Песков: сейчас идет «фактически война между Москвой и коллективным Западом» РИА «Новости»

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Россия начинала специальную военную операцию» на Украине, а сейчас это уже «фактически война между Москвой и коллективным Западом». Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил в интервью RT Arabiс.

«Спецоперация начиналась против киевского режима, с тем чтобы обеспечить безопасность людей Донбасса. Сейчас она уже продолжается как фактически война между Москвой и коллективным Западом», — сказал Песков.

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По его словам, вмешательство НАТО осложняет конфликт на Украине, но российская сторона все равно добьется своих целей в ходе спецоперации.

По словам представителя Кремля, Россия готова начать диалог с украинскими властями, но сейчас еще нет фундамента для возможных переговоров. Песков напомнил, что на это влияет и указ, который запрещает вести переговоры с российской стороной. Документ ранее подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что контрнаступление ВСУ приблизит переговоры между Россией и Украиной о прекращении конфликта.