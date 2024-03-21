Мир 21 марта 2024, 14:20 Кремль заявил о беспрецедентном давлении США и ЕС на Китай Песков: давление Запада не станет преградой для развития отношений России и КНР РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Евросоюз продолжают беспрецедентно давить на Китай. Это не может стать преградой для развития торгово-экономических отношений России и КНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, насколько российскую сторону беспокоит ситуация с китайскими банками, не принимающими платежи из России на фоне усиления санкций.

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«Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой», — отметил Песков.

Китай и Россия имеют высочайший уровень и особый характер взаимоотношений, добавил пресс-секретарь президента. У двух стран есть потенциал, чтобы преодолеть трудности.

Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин сообщил «Известиям» о том, что в ряде китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Транзакции вернули обратно отправителям.