Кремль заявил, что Россия категорически против политизации темы вакцинации

Россия крайне негативно расценивает тот факт, что продвижение российских вакцин от коронавируса за рубежом затруднено из-за политизированного подхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. Считаем, что, наоборот, процесс продвижения наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом, что мы расцениваем <…> крайне негативно», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия выступает категорически против политизации вопроса вакцины от коронавируса. Также российские власти не согласны с обвинениями МИД Германии в том, что РФ и КНР политизируют этот процесс.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас высказал мнение, что Россия и Китая якобы политизируют вопрос поставок вакцин.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев недавно вынужден был опровергнуть слухи о задержке с данными по вакцине «Спутник V» для Евросоюза. По его словам, Европейское агентство лекарственных осталось довольно клиническими данными «Спутника V». Дмитриев считает, что российскую вакцину мешают зарегистрировать некоторые крупные западные фармкомпании.