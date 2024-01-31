Мир 31 января 2024, 13:37 Кремль заинтересовался сообщениями об отставке Залужного Песков: новости об отставке Залужного показали рост напряженности на Украине РИА «Новости»

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Сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и последующие опровержения на самом верху свидетельствуют о росте противоречий среди руководителей киевского режима. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что между военными и гражданскими властями Украины напряжение продолжит нарастать и дальше «по мере того, как будет успешно продолжаться специальная военная операция».

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Песков добавил, что в Кремле внимательно следили за всеми новостями, которые касались отставки Залужного.

«Пока много вопросов. <…> У киевского режима много проблем, там все неладно — это однозначно», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что ситуацию усугубило провальное контрнаступление и накопившиеся проблемы на фронте. В дальнейшем это приведет к еще большему росту противоречий среди украинской верхушки.

Информация о скорой отставке Залужного появилась вечером в понедельник, 29 января. Первым об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Борислав Береза. Это заявление опровергли сначала в пресс-службе Минобороны страны, а после и офисе президента Украины. Там подчеркнули, что приказа об отставке главнокомандующего ВСУ не издавали.

Несмотря на официальные опровержения, новость из повестки никуда не ушла. В СМИ появились версии, что вбросом об отставке Залужного власти хотели перевода внимания от крушения самолета с украинскими военнопленными под Белгородом, его также назвали попыткой оппозиции увеличить раскол между военными и гражданскими властями.

Журнал The Economist сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал Залужному оставить свой пост и перейти на другую должность, но военный отказался.

Журналисты подчеркнули, что свою роль в том, что отставка не состоялась могли сыграть западные партнеры, для которых уход главнокомандующего ВСУ оказался неожиданным.

Также появилась версия, что за вбросом об уходе Залужного с поста стояли его сторонники. Досрочное раскрытие информации привело к росту напряженности, что спутало все карты офису президента Украины.