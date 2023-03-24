Мир 24 марта 2023, 21:36 Песков заявил, что Россия не обсуждала с Арменией угрозу ареста президента Путина РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия еще не обсуждала с Арменией ее позицию по Международному уголовному суду. Об этом представитель Кремля сообщил изданию «Подъем».

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами», — сказал Песков.

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Конституционный суд Армении постановил, что обязательства Международного уголовного суда по Римскому статуту являются конституционными, об этом было объявлено 24 марта. Решение вступило в силу с момента опубликования. После этого Римский статут ратифицирует парламент Армении.

Ранее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян пояснил, что присоединение страны к Римскому статуту произошло после того, как МУС обязал Азербайджан снять блокаду Лачинского коридора.

Прокурор инстанции Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина вызывает только сожаление и назвал это вынужденным шагом. По его словам, произошедшее не стоить считать поводом для радости.