Кремль высказался о решении обсудить в ПАСЕ московские протесты

Россия готова дать ПАСЕ пояснения по поводу проходивших в Москве митингах, если у организации есть конструктивные вопросы по этой теме. При этом Кремль не приветствует вмешательства во внутренние дела страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, России не нравится, когда «где-то» обсуждают внутрироссийские дела.

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«Мы считаем, что это исключительно наше дело, но, вместе с тем, если имеются какие-то конструктивные вопросы, то, естественно, и члены нашей делегации, и любые представители российской стороны всегда готовы дать конструктивные пояснения», — сказал Песков. Его процитировал РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) внесла в повестку, начинающейся 3 октября осенней сессии, тему летних митингов в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Такое предложение выдвинули представители европейской политической группы «Альянс либералов и демократов за Европу» (АЛДЕ).

Российский представитель в ПАСЕ, депутат Петр Толстой опротестовал такое решение. При этом, как отметил «Интерфакс», по итогам обсуждения ассамблея не будет принимать резолюцию.