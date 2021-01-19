Кремль впервые высказался о беспорядках в США
«В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутри политический ситуации в стране», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».
Песков отметил, что в Кремле могут «просто констатировать наличие этих проблем». Однако оценивать ситуацию российские власти не будут.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Они еще больше дестабилизировали обстановку в стране. Уходящий глава государства Дональд Трамп не признавал поражения. Он заявлял, что избирательный процесс был не прозрачен и пытался оспорить итоги в судах.
После выступления Трампа 6 января, его сторонники пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Несколько человек погибли, зданию нанесен ущерб. После этого часть политического истеблишмента обвинила американского лидера в подстрекательстве. Его аккаунт заблокировали в Twitter. По данным американских СМИ, Трамп уже записал прощальную речь. Ее должны показать 19 января.
Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Безопасность в Вашингтоне в эти дни обеспечивает Нацгвардия.