Кремль впервые высказался о беспорядках в США

Проблемы с прозрачностью и международным мониторингом избирательной системы есть в США. Они в итоге привели к серьезной дестабилизации в стране, за которой с тревогой наблюдают другие государства. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Америке действительно налицо проблемы, и проблемы с реализацией демократии, проблемы с волеизъявлением, проблемы с прозрачностью, с международным мониторингом. Эти все проблемы налицо, и все эти проблемы, конечно, привели к серьезной дестабилизации внутри политический ситуации в стране», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Песков отметил, что в Кремле могут «просто констатировать наличие этих проблем». Однако оценивать ситуацию российские власти не будут.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Они еще больше дестабилизировали обстановку в стране. Уходящий глава государства Дональд Трамп не признавал поражения. Он заявлял, что избирательный процесс был не прозрачен и пытался оспорить итоги в судах.

После выступления Трампа 6 января, его сторонники пошли на штурм Капитолия в Вашингтоне. Несколько человек погибли, зданию нанесен ущерб. После этого часть политического истеблишмента обвинила американского лидера в подстрекательстве. Его аккаунт заблокировали в Twitter. По данным американских СМИ, Трамп уже записал прощальную речь. Ее должны показать 19 января.

Инаугурация Джо Байдена пройдет 20 января. Безопасность в Вашингтоне в эти дни обеспечивает Нацгвардия.