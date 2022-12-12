Важное 12 декабря 2022, 14:42 Кремль впервые услышал о миротворчестве Зеленского Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что не слышал о саммите мира Зеленского Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

В администрации президента России не слышали об идее украинского лидера провести международный саммит мира и его собственной миротворческой работе. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«Нет, ничего не слышали», — сказал он.

Реклама

Дмитрий Песков заявил, что не только впервые узнал о предложении киевского режима провести саммит мира, но и о миротворческой деятельности самого Владимира Зеленского.

Реклама

О своей идее президент Украины рассказал во время телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом. Он предложил созвать глобальный саммит, на котором страны скоординировали бы свои действия для завершения конфликта на Украине. Американский президент похвалил его за стремление построить мир на основе принципов из устава ООН, но пообещал продолжить помогать оружием и выступать против России.