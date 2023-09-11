11 сентября 2023, 13:28
Кремль включил в условия продолжения зерновой сделки реализацию всего, «что причитается»
Песков назвал условием зерновой сделки реализацию всего, что причитается России
Россия готова пойти на возобновление зерновой сделки при условии реализации всего, «что причитается». Об этом в интервью РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что введенные странами Запада ограничения в отношении сотрудничающих с Россией перевозчиков все равно позволили сохранить экспорт зерна на мировые рынки и обеспечить бесплатные поставки сельхозпродукции в страны Африки.
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Песков напомнил, что в рамках соглашения с Турцией и Катаром Россия направит миллион тонн зерна для переработки и последующей передачи продукции беднейшим странам.
«Россия сохраняет свою ответственную позицию, но для того, чтобы сама сделка продолжалась, нужно, чтобы то, что причитается России, было реализовано», — подчеркнул представитель Кремля.
Вопрос возобновления зерновой сделки вернулся в повестку в начале сентября после направленного в МИД России письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложениями по выполнению обязательств.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что речь в письме шла о разблокировке активов российских компаний, доступе российских судов в европейские порты, создании страховой компании для гарантий безопасности грузов и дочернего предприятия Россельхозбанка, которое можно подключить к системе международных платежей SWIFT. В МИД России заявили, что ничего нового в предложениях Гутерриша не увидели.
К возвращению России в зерновую сделку также призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал, что сделает все возможное для выполнения договоренностей. Призыв возобновления поставок зерна и удобрений также содержится в итоговой декларации саммита стран G20.
Дмитрий Песков
зерновая сделка
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