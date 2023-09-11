Мир 11 сентября 2023, 13:28 Кремль включил в условия продолжения зерновой сделки реализацию всего, «что причитается» Песков назвал условием зерновой сделки реализацию всего, что причитается России РИА «Новости»

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Россия готова пойти на возобновление зерновой сделки при условии реализации всего, «что причитается». Об этом в интервью РБК заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что введенные странами Запада ограничения в отношении сотрудничающих с Россией перевозчиков все равно позволили сохранить экспорт зерна на мировые рынки и обеспечить бесплатные поставки сельхозпродукции в страны Африки.

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Песков напомнил, что в рамках соглашения с Турцией и Катаром Россия направит миллион тонн зерна для переработки и последующей передачи продукции беднейшим странам.

«Россия сохраняет свою ответственную позицию, но для того, чтобы сама сделка продолжалась, нужно, чтобы то, что причитается России, было реализовано», — подчеркнул представитель Кремля.

Вопрос возобновления зерновой сделки вернулся в повестку в начале сентября после направленного в МИД России письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с предложениями по выполнению обязательств.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства заявили, что речь в письме шла о разблокировке активов российских компаний, доступе российских судов в европейские порты, создании страховой компании для гарантий безопасности грузов и дочернего предприятия Россельхозбанка, которое можно подключить к системе международных платежей SWIFT. В МИД России заявили, что ничего нового в предложениях Гутерриша не увидели.

К возвращению России в зерновую сделку также призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал, что сделает все возможное для выполнения договоренностей. Призыв возобновления поставок зерна и удобрений также содержится в итоговой декларации саммита стран G20.