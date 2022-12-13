Мир 13 декабря 2022, 13:39 Кремль увидел призыв к продолжению боев в заявлении Зеленского о «шагах к миру» Песков назвал «шагами к продолжению боевых действий» идею Зеленского о мире РИА «Новости»

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Предложивший «три шага» для наступления мира президент Украины Владимир Зеленский не учел действующее положение дел. Его предложение нужно рассматривать в качестве «трех шагов» к продолжению боевых действий. Как сообщила газета «Известия», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в Россию по итогам прошедших референдумов вошли три новых субъекта. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение к миру невозможно.

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«Это три шага к продолжению боевых действий. Украинской стороне необходимо принимать во внимание те реалии, кот сложились за все это время. Это реалии, которые произошли из-за той линии, политики, которую проводило на протяжении последних лет 15, а то и 20 руководство Украины», — заявил Песков.

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Заявление о «трех шагах к миру» президент Украины Владимир Зеленский сделал во время обращения к лидерам стран G7. Он подчеркнул, что речь идет о продолжении поставок в страну нового мощного вооружения, финансовую поддержку Украины и выполнение «формулы мира», по которой виновных в развязывании конфликта нужно наказать, а стране дать гарантии безопасности.