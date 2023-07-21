21 июля 2023, 12:52
Кремль увидел опасность в заявлениях Украины о кораблях в Черном море
Песков: заявления Украины о российских кораблях в Черном море несут угрозу
Заявления Украины о том, что суда, следующие в Россию по Черному морю, будут рассматривать как перевозящие военные грузы, несут опасность, предупредил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как сообщил ТАСС, официальный представитель Кремля подчеркнул, что причастность киевского режима к терактам создает угрозу в этой области.
«Абсолютно непредсказуемый киевский режим, он не гнушается ничем, поэтому, конечно, такие заявления непосредственно несут опасность», — сказал Песков.
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Он подчеркнул, что Россия выработает рекомендации по снижению рисков для своих судов в черноморской акватории в связи с заявлениями украинских властей.
«Ситуация анализируется. Наши ответственные ведомства уже будут вырабатывать соответствующие рекомендации, с тем чтобы минимизировать опасность», — добавил пресс-секретарь президента.
Терроризм
Дмитрий Песков
ВСУ
Украина
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