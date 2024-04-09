Мир 09 апреля 2024, 12:57 Кремль усомнился в дальнейшей жизнеспособности ДОВСЕ Песков заявил о потере актуальности ДОВСЕ в современном мире РИА «Новости»

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Произошедшие изменения в геополитической обстановке и стратегической ситуации в мире сделали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) нежизнеспособным. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановление участия в соглашении Турции.

Он пояснил, что в ситуация изменилась в том числе по причине деградации системы безопасности Европы. Для изменения ситуации требуется выработка нового и единого подхода.

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«Этот документ (ДОВСЕ — прим. ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что для выработки нового решения требуется новый диалог между государствами, который должен привести к единому взгляду на вопросы безопасности и стратегической стабильности.

«Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует, не по вине Российской Федерации», — подытожил Песков.

Договор об обычных вооружениях в Европе в 1990 году подписали 16 стран НАТО и шесть государств Варшавского договора. Стороны договорились о предельном уровне вооружений и военной техники.

В 1997 году некоторые нормы соглашения пересмотрели. Но страны североатлантического блока не стали ратифицировать новую версию документа.

Через 10 лет Россия объявила о введении моратория на выполнении условий договора, а в мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации ДОВСЕ. Документ вступил в силу 7 ноября.

После этого решения выполнение обязательств по договору приостановили США. Весной этого года по такому же пути пошли Молдавия, Белоруссия, Польша и Турция.