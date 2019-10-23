Кремль уличил США в предательстве курдов

В последние несколько лет США были самыми близкими союзниками сирийских курдов, но во время обострения отношений с Турцией бросили их, фактически заставив воевать. Так считают в Кремле.

«США были в последние несколько лет самыми близкими союзниками курдов. В итоге Штаты бросили курдов и, по сути, предали их. Теперь же они предпочитают оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков заявил, что если курдские войска не покинут сирийско-турецкую границу, то это сделают российская военная полиция и сирийские пограничники. Итог — оставшиеся курдские формирования попадут под «каток турецкой армии».

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Турция в начале октября начала военную операцию в Сирии под названием «Источник мира». Ее цель — избавиться от сирийских курдов, которых считают террористами. США и союзники курдов в Сирии начали вывод войск из турецкой зоны, а чуть позже вице-президент США Майкл Пенс и глава Турции Тайип Эрдоган договорились о приостановке операции Анкары на 120 часов. 22 октября был последний день перемирия.

Тогда на переговорах в Сочи встретились Эрдоган и президент России Владимир Путин. Они условились, что операцию «Источник мира» остановят: Анкара оставит контроль за занятыми ранее курдскими территориями, а курды из других регионов выведет российская военная полиция и сирийские пограничники в течение пяти дней, передают «Известия».