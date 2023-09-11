11 сентября 2023, 14:52
Кремль указал на разницу во вступлении в НАТО Финляндии и Украины
Песков: вопрос со вступлением в НАТО Финляндии и Украины сильно отличается
У России нет спорных моментов со Швецией и Финляндией, однако с Украиной все обстоит иначе. Именно в этом заключается разница во вступлении данных стран в НАТО, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РБК.
«У нас нет с ними (со Швецией и Финляндией — прим.ред.) вопросов, связанных с областью безопасности, у нас нет с ними вопросов, связанных с территориями», — отметил он.
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Песков напомнил, что Швеция и Финляндия не начинали гражданские войны против своих же регионов, не убивали на своих территориях русских людей и не запрещали русский язык.
«Но с Украиной дела обстоят совсем по-другому, и та ситуация, которая на Украине, абсолютно неприемлема для нас», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
Он также обратил внимание, что Россия не угрожает ни Финляндии, ни Швеции. Песков выразил надежду на взаимность в данном вопросе.
«Мы надеемся, что на территории этих стран не окажется ракет, которые будут направлены в сторону нас», — заключил представитель Кремля.
Ранее бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен заявил, что Финляндия вряд ли надолго задержится в составе Североатлантического альянса. Это сотрудничество не принесло стране большой пользы.
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