08 июля 2023, 11:56
Кремль сообщил об отсутствии точных дат встречи Путина и Эрдогана
Песков заявил, что точных дат встречи Путина и Эрдогана пока нет
Контакты президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но конкретных дат пока нет. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Точных дат пока нет, но контакты возможны», — заявил он.
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Ранее Эрдоган сообщил, что Путин может приехать в Турцию в августе. Президент республики подчеркивал, что на переговорах с российским лидером планирует обговорить вопрос обмена военнопленными, так как считает его приоритетным.
Эрдоган заявлял, что Украина достойна стать членом НАТО. По его мнению, в случае достижения мира с Россией проигравшим не окажется никто.
Песков также отмечал, что в Кремле заинтересованы результатами прошедших переговоров Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку Россия сохраняет партнерские и конструктивные отношения с Турцией.
Турция
Дмитрий Песков
Реджеп Эрдоган
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