Мир 20 ноября 2023, 13:49 Кремль сообщил об отсутствии попыток США начать диалог по ситуации на Украине Песков заявил, что США не контактировали с Россией по урегулированию на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представители США не пытались наладить диалог с Россией по возможному урегулированию ситуации на Украине на саммите АТЭС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, подобных попыток не было», — ответил он на вопрос о том, не пытались ли власти США установить контакты на саммите АТЭС, который посещала делегация России.

Реклама

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошел в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Посол России Марат Бердыев отмечал, что представители США на мероприятии демонстрировали уже ставшее привычным разнузданное поведение.

Ранее бывший командир националистического батальона ВСУ «Торнадо» Руслан Онищенко выразил мнение, что Запад в скором времени вынудит Украину приступить к переговорам с Россией. По его словам, страна является рабом и вассалом для западных союзников.