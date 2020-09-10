Кремль скептически отреагировал на возвращение Саакашвили в политику

Возникновение Михаила Саакашвили в политической жизни Грузии или какой-либо другой страны, скорее всего, будет иметь только отрицательные последствия. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саакашвили никому ни успехов, ни удачи не принес. Саакашвили принес большую трагедию своей стране — Грузии. Саакашвили наделал много всего, граничащего с цирком… на Украине, где он был трудоустроен. Ну и в целом, конечно, не показал, что появление где-то на политической арене какой-то страны Саакашвили может иметь какие-то положительные последствия. Скорее, только отрицательные», — заявил Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля считает, что возвращение Саакашвили в политику никак не скажется на положении дел России. Главное, чтобы он не наделал ошибок в Грузии. Песков отметил, что в настоящее время российско-грузинских отношений вообще не существуют. Причиной этого стали в том числе и действия Саакашвили, когда он находился у власти. Последствия его политики россияне и грузины чувствуют до сих пор.

Ранее экс-президент Грузии заявил, что возвращается на родину. Там он собирается «служить своей стране». Это станет возможным, если его партия «Единое национальное движение» (ЕНД) победит на парламентских выборах. Они пройдут 31 октября.

ЕДН уже выдвинула кандидатуру своего лидера на пост премьера. Саакашвили сказал, что согласится возглавить Кабмин на два года. При этом он не собирается устраивать конфронтацию с Россией. Об этом написал ТАСС.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год.