Мир 14 марта 2023, 11:36 Кремль скептически отнесся к идее провести международный суд над Россией Пресс-секретарь Песков: Россия не признает юрисдикцию МУС в Гааге РИА «Новости»

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Решения Международного уголовного суда (МУС) в Гааге не имеют силы в России. Такими словами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение открыть два дела, связанных с проведением спецоперации на Украине. Его процитировал ТАСС.

«Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге», — сказал он на брифинге.

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Источники The New York Times рассказали, что МУС по итогам работы следственных групп решил открыть два дела о якобы имевших место военных преступлениях, связанных с проведением спецоперации на Украине. Россию решили обвинить в вывозе детей и намеренных ударах по гражданской инфраструктуре. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя уличил страны Запада в давлении на международный суд.

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Россия отказалась признавать Римский статут МУС в 2016 году. С тех пор ее граждане неподсудны этой организации.