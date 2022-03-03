Кремль назвал большим горем гибель российских военных на Украине. Главное из заявления Пескова

Кремль очень трепетно относится к информации о числе погибших российских военнослужащих во время специальной военной операции на Украине. Это является большим горем, но героизм солдат заслуживает уважения, заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что с начала спецоперации погибли 498 российских военных, ранения получили 1597 человек.

Также он сказал, что надеется на то, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной все-таки состоится.

«Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут. У России есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров», — заявил он.

Также Песков высказался о закрытии радиостанции «Эхо Москвы», объяснив это личным решением акционеров.

«Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. И собственник принял такое решение», — заявил Песков.

Пресс-секретарь назвал огромным позором для Международного паралимпийского комитета (IPC) решение отстранить паралимпийскую сборную России от участия на Паралимпиаде-2022 в Пекине.

«Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать», — заявил Песков.