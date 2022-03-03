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    03 марта 2022, 13:41

    Кремль назвал большим горем гибель российских военных на Украине. Главное из заявления Пескова

    Дмитрий Песков: Кремль считает большим горем гибель российских военных на Украине

    Максим Зинкин

    Кремль очень трепетно относится к информации о числе погибших российских военнослужащих во время специальной военной операции на Украине. Это является большим горем, но героизм солдат заслуживает уважения, заявил газете «Известия» пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

    Кремль назвал большим горем гибель российских военных на Украине. Главное из заявления Пескова

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что с начала спецоперации погибли 498 российских военных, ранения получили 1597 человек.

    Также он сказал, что надеется на то, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной все-таки состоится.

    «Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут. У России есть основания полагать, что украинская сторона намеренно затягивает начало переговоров», — заявил он.

    Также Песков высказался о закрытии радиостанции «Эхо Москвы», объяснив это личным решением акционеров.

    «Радиостанция нарушила закон, было использовано право Генпрокуратуры принять соответствующие меры. И собственник принял такое решение», — заявил Песков.

    Пресс-секретарь назвал огромным позором для Международного паралимпийского комитета (IPC) решение отстранить паралимпийскую сборную России от участия на Паралимпиаде-2022 в Пекине.

    «Ситуация, конечно, чудовищная. Это позор для Паралимпийского комитета международного. По-другому я не могу сказать», — заявил Песков.