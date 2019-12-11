Кремль счел неуместными слова о победителях и побежденных после «нормандского саммита»

Целью саммита в «нормандском формате» было возобновление работы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Участников встречи неправильно оценивать как победителей или побежденных. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Таким образом он прокомментировал заявление, которое по словам журналистов, сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Якобы она сказала президенту России Владимиру Путину о том, что он стал победителем на саммите в Париже.

«Наверное, неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите, потому что все преследовали одну цель — это возобновить работу „нормандского формата“ после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поиску урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», — отметил Песков. Его процитировал «Интерфакс».

Представитель Кремля также отметил, что лидеры «нормандской четверки» совершили определенные шаги в направлении урегулирования конфликта в Донбассе. Однако еще многое в этом направлении только предстоит сделать.

«Нормандский» саммит при участии лидеров Германии, Франции, России и Украины прошел в Париже 9 декабря. В частности, стороны договорились о том, что до конца этого года боевые действия на востоке Украины должны быть остановлены. К концу марта 2020 года необходимо добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе. Также Владимир Путин, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский сошлись на том, что формат Минских соглашений должен быть сохранен, а переговоры продолжены.