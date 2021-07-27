Кремль резко ответил на предложение из Турции заключить сделку по Крыму

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские регионы никогда не будут темой сделок. Так он прокомментировал идею турецкого профессора Хасана Унала признать Крым в обмен на признание Северного Кипра.

«Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено», — процитировал слова Пескова ТАСС.

Ранее профессор Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал сказал, что Россия и Турция смогут договориться по вопросу статуса Крыма, если РФ признает независимой Турецкую Республику Северный Кипр.

Песков добавил, что мнение профессора из Турции не может олицетворять официальную точку зрения страны.

В апреле этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с коллегой с Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает «аннексию Крыма» и поддерживает суверенитет и целостность Украины.

Дмитрий Песков тогда предположил, что в будущем Кремль сможет переубедить президента Турции по поводу крымского вопроса.