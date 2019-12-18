Кремль разделил опасения Генштаба о подготовке НАТО к войне
Москва обеспокоена продолжающейся экспансией военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России, сообщило РИА «Новости».
«В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может», — заявил Песков.
По словам представителя Кремля, в России обеспокоены продвижением альянса к отечественным границам. Впрочем, подчеркнул Песков, это не секрет.
Заявление о подготовке НАТО к полномасштабной войне с Россией ранее сделал глава российского Генштаба. По мнению Валерия Герасимова, усиление военной активности и проведение учений НАТО в странах Балтии, Польше и акваториях Черного и Балтийского морей однозначно свидетельствует, что идет целенаправленная подготовка к применению войск в крупномасштабном военном конфликте.
«В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба», — заявил генерал.