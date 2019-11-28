Кремль рассказал об ответе Макрона на письмо Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон действительно ответил на письмо главы российского государства Владимира Путина о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе. Также французский лидер заявил о готовности к диалогу.

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«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое было разослано. Ответ, естественно, не носит детального характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание озабоченностью (России) и готовность к диалогу на этот счет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин выступил с идеей ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Это предложение президент направил в основные государства Европы и Азии, а также в международные организации.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков позже отметил, реакция НАТО на эту инициативу разочаровывает. Североатлантический альянс заявил, что подобное предложение «не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность на местах».