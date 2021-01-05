Президент Владимир Путин не станет стрелять самому себе в ногу и мстить украинской власти. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, — это не его», — сказал пресс-секретарь президента в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

По словам Пескова, Путин вдумчиво и аргументированнно подходит к вопросуотношений сй с Укройиой.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году,, после государственного переворота на Украине. Тогда в Крыму был проведен референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Кроме того, появились самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики. Киев до сих пор считает, что Донбасс и Крым являются временн оккупированными территориям УкраиныиУкраины.

В конце декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал сделать все возможное, чтобы в новом году международное давление усилилось на Россию касательно полуострова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинские власти всячески спекулируют на теме урегулирования конфликта в Донбассе. Таким образом Киев хочет экономически ударить по России, пишет радио Sputnik.