Мир 07 декабря 2023, 02:29 Кремль рассказал о подарке Путина президенту ОАЭ Песков: Путин подарил президенту ОАЭ его портрет РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время визита в ОАЭ вручил президенту Мухаммеду ибн Заиду Аль Нахайяну в качестве подарка его портрет. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написал RT.

В ходе визита главы государства в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками». Арабский лидер в ответ подарил Путину мозаику.

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Вечером в среду, 6 декабря, Владимир Путин провел в Эр-Рияде переговоры с Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Президента России встретили в Саудовской Аравии с размахом. Вдоль дорог на пути следования кортежа расставили музыкантов, всадников на лошадях и верблюдах. Над городом летала группа истребителей, которая распылила в небе цвета российского флага.

По информации издания Al-Ain, шейх при встрече назвал российского президента «своим дорогим другом» и заявил, что Объединенные Арабские Эмираты стремятся поддерживать все, что обеспечивает стабильность и процветание для всех стран.