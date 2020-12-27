Кремль рассказал о ключевой роли России в окончании войны в Карабахе

Россия сыграла ключевую роль в вопросе прекращения огня в Нагорном Карабахе. Для установления мира президент Владимир Путин провел много дней в телефонных разговорах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Только поддержание добрых и конструктивных отношений, основанных на взаимном уважении и с Баку, и с Ереваном, позволило Путину быть посредником в этом урегулировании», — отметил пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что лидер страны лично занимался вопросом объявления мира и разговаривал с президентом Азербайджана. По словам Пескова, Путин провел много дней с телефонной трубкой в руке. Кроме того, глава Российского государства вел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Какую-то часть этих разговоров вы можете отфиксировать по сообщениям пресс-службы президента, но далеко не все», — заключил официальный представитель Кремля.

Азербайджан и Армения развязали военные действия в Нагорном Карабахе в конце сентября. В начале ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали соглашение о перемирии.