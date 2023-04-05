Важное 05 апреля 2023, 12:39 Кремль раскрыл возможную тему переговоров Путина и Лукашенко Пресс-секретарь Песков допустил, что Лукашенко обсудит с Путиным мирный план Белоруссии

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Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко могут обсудить на переговорах 5 апреля план мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировали «Известия».

«По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями», — сказал он.

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Основными темами встречи станут двусторонние отношения и озабоченность стран в сфере безопасности.

В обращении к белорусскому парламенту и народу Александр Лукашенко предложил объявить на Украине режим прекращения огня без права перегруппировки войск и возобновить переговоры между Россией и Украиной. Комментируя эту идею, Дмитрий Песков ранее заявил, что боевые действия — единственный способ достичь целей спецоперации.

Другой план урегулирования конфликта предложил Китай. Однако Запад как куратор киевского режима, по словам пресс-секретаря президента, не позволит привести его в жизнь.