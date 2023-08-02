Мир 02 августа 2023, 21:13 Кремль раскрыл повестку встречи Путина и Эрдогана Песков: в повестке планируемой встречи Путина и Эрдогана будут Украина и зерновая сделка Polina Rytova/Unsplash

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Украина и зерновая сделка будут в повестке встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

«Повестка дня — это, во-первых, наши двусторонние отношения, которые весьма и весьма многопрофильные. Это, конечно же, Украина. Это вопрос зерновой сделки» — уточнил он.

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По словам Пескова, лидеры стран не обсуждали в ходе телефонного разговора тему передачи боевиков «Азова»*.

Ранее стало известно, что Эрдоган договорился с российским лидером Владимиром Путиным о его визите в республику. Согласно данным канцелярии, даты приезда Путина в Турцию пока не разглашаются.

В ходе телефонного разговора с президентом России Эрдоган предупредил, что продолжит добиваться продления зерновой сделки. Ее приостановка повлияла на рост цен на продовольствие.

* Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.