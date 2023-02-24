Мир 24 февраля 2023, 22:35 Кремль раскрыл подробности телефонных переговоров Путина и Эрдогана Кремль: президенты Путин и Эрдоган обсудили по телефону сотрудничество в энергетике РИА «Новости»

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Вечером 24 февраля президенты России и Турции провели телефонные переговоры. В пресс-службе Кремля раскрыли подробности беседы глав государств.

Турецкий лидер поблагодарил Путина за помощь в ликвидации последствий серии землетрясений, которые произошли в стране в начале февраля. Российский президент в ответ заявил о готовности оказать поддержку также и в восстановлении инфраструктуры пострадавших регионов.

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Одной из главных тем разговора стала сфера энергетики. Главы государств обсудили поставки российских энергоносителей и строительство атомной электростанции «Аккую».

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Поднималась в разговоре и тема Украины. Президенты обменялись мнениями по текущей обстановке в зоне конфликта. Также Путин и Эрдоган обсудили договоренности по вывозу украинского зерна.

«Подчеркнута необходимость добросовестного выполнения второй части „пакета“, касающейся устранения препятствий для соответствующих поставок из России в наиболее нуждающиеся страны», — сообщили в Кремле.

Ранее турецкий лидер провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, напомнило РИА ФАН. По данным местной прессы, Макрон настаивал, чтобы Эрдоган усилил давление на Россию и прикладывал больше усилий для ее «изоляции».