Мир 05 января 2023, 20:16 Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Эрдоганом Путин в разговоре с Эрдоганом обсудил проект газового хаба и АЭС «Аккую» РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин провел 5 января телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсуждали конфликт на Украине, атомную электростанцию «Аккую» и проект газового хаба, сообщила пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Лидеры стран также затронули тему зерновой сделки и разблокировании поставок продовольствия из России. Путин указал на необходимость добросовестного комплексного подхода. Речь идет об устранении всех барьеров для российского экспорта.

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Президенты России и Турции обсудили создание регионального газового хаба и строительстве АЭС «Аккую».

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В свою очередь, Эрдоган снова заявил о готовности Турции взять на себя роль посредника между Россией и Украиной. В ответ Путин заверил, что Москва настроена на серьезный диалог, но при условии выполнения определенных требований и с учетом новых территориальных реалий.

«С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой», — сказано в официальном сообщении.

Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Путиным призвал его к одностороннему завершению боевых действий на Украине. Турецкий лидер напомнил, что переговоры ранее позволили начать процесс обмена пленными и создавать зерновой коридор для вывоза украинского продовольствия.