  • Кремль прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

    02 октября 2019, 14:05

    Наза Салех Захи

    Представители «нормандской четверки» рассчитывают на проведение саммита после подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
    Кремль прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

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    «Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — рассказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

    Контактная группа по ситуации в Донбассе 1 октября в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставления особого статуса этому региону. Также участники «нормандского формата» обсудили порядок отвода сил в Золотом и Петровском.

    Боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году после госпереворота в стране. Так, части Донецкой и Луганской областей объявили о создании Народных Республик. Официальная власть не признала ДНР и ЛНР.

    Все это время на территории Донбасса ведутся бои между украинскими военными и представителями ДНР и ЛНР. Для урегулирования вопроса была создана «нормандская четверка». В нее вошли лидеры Украины, России, Германии и Франции.