Кремль прокомментировал подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

Представители «нормандской четверки» рассчитывают на проведение саммита после подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ЛНР и ДНР с осторожностью отнеслись к подписанию «формулы Штанмайера» Подробнее

«Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит», — рассказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Контактная группа по ситуации в Донбассе 1 октября в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение местных выборов и предоставления особого статуса этому региону. Также участники «нормандского формата» обсудили порядок отвода сил в Золотом и Петровском.

Боевые действия на юго-востоке Украины начались в 2014 году после госпереворота в стране. Так, части Донецкой и Луганской областей объявили о создании Народных Республик. Официальная власть не признала ДНР и ЛНР.

Все это время на территории Донбасса ведутся бои между украинскими военными и представителями ДНР и ЛНР. Для урегулирования вопроса была создана «нормандская четверка». В нее вошли лидеры Украины, России, Германии и Франции.