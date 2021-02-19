Кремль прокомментировал готовящийся антироссийский пакет санкций

Санкционное давление уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность. Так Дмитрий Песков прокомментировал подготовку нового санкционного пакета США.

По словам официального представителя Кремля, еще неизвестно, о санкциях какого рода пойдет речь. «Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — выразил слова надежды Песков, его процитировал «Интерфакс».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о деталях подготовки новых ограничений в отношении России. По данным агентства, новые санкции, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов, как заявлялось ранее. Новые ограничительные меры могут быть введены в отношении официальных лиц и организаций.

США в лице администрации президента Джо Байдена составят новый санкционный доклад из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Они могут быть поданы на рассмотрение в Конгресс уже 19 февраля