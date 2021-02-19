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    19 февраля 2021, 14:08

    Кремль прокомментировал готовящийся антироссийский пакет санкций

    Гора Орлов

    Санкционное давление уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность. Так Дмитрий Песков прокомментировал подготовку нового санкционного пакета США.

    Кремль прокомментировал готовящийся антироссийский пакет санкций

    По словам официального представителя Кремля, еще неизвестно, о санкциях какого рода пойдет речь. «Мы все-таки надеемся, что здравое видение ситуации возобладает у наших собеседников и мы не будем дальше идти по дороге вот этого санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность», — выразил слова надежды Песков, его процитировал «Интерфакс».

    Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о деталях подготовки новых ограничений в отношении России. По данным агентства, новые санкции, вероятно, не коснутся влиятельных российских бизнесменов, как заявлялось ранее. Новые ограничительные меры могут быть введены в отношении официальных лиц и организаций.

    США в лице администрации президента Джо Байдена составят новый санкционный доклад из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Они могут быть поданы на рассмотрение в Конгресс уже 19 февраля