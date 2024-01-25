Мир 25 января 2024, 14:01 Кремль призвал расследовать все преступления киевского режима за 10 лет Пресс-секретарь Песков призвал расследовать все преступления киевского режима РИА «Новости»

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Власти Украины уничтожали своих граждан с 2014 года. Поэтому важно добиться, чтобы международное расследование провели не только по крушению самолета Ил-76, но и по другим преступлениям за последние 10 лет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

«Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим. Вот чего надо добиваться», — сказал он.

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Дмитрий Песков обвинил власти Украины в убийствах своих граждан. По его словам, они начались с ударов танками в 2014 году. Представитель администрации президента уверен, что киевский режим не остановится.

Комментируя призыв президента Украины Владимира Зеленского провести международное расследование, Дмитрий Песков предложил проверить преступные действия его режима. По его словам, специалисты начали изучать обломки и разбираться в том, что произошло с самолетом Ил-76 в небе над Белгородской областью.