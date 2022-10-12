Кремль приветствовал отказ Турции вводить санкции против России | 360°

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Кремль приветствовал отказ Турции вводить санкции против России

Помощник президента Ушаков: отказ Турции от санкций придаст импульс в отношениях с Россией

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Принципиальная позиция Турция в отказе от ввода антироссийских санкций придает серьезный импульс в развитии отношений двух стран. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Турция решила не присоединиться к противозаконным санкциям западных стран. Такая позиция дает серьезный импульс для расширения экономического и торгового партнерства с Россией», — сказал он.

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Ушаков напомнил, что президенты государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдогана  в августе договорились укреплять торговое партнерство.

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«За 2021 год общий товарооборот России и Турции вырос до 33 миллиардов долларов, а в период с января по июль увеличился еще на  80%», — отметил помощник Путина.

Ранее Эрдоган выступил с критикой западных стран из-за неправильной оценки ситуации на Украине. По его словам, из-за позиции Запада жители целого ряда беднейших стран потеряли доступ к основным продуктам питания, сообщал RT.

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