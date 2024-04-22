Важное 22 апреля 2024, 12:15 Кремль пригрозил ответом в случае конфискации российских активов в пользу Украины Песков: законопроект США об изъятии активов РФ приведет к ответным действиям РИА «Новости»

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Законопроект Соединенных Штатов об изъятии российских активов приведет к ответным действиям и станет предметом судебных разбирательств. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Он назвал конфискацию активов России посягательством на государственную и частную собственность. По словам Пескова, подобные действия со стороны США являются противозаконными.

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«Они будут <…> предметом неких ответных действий и <…> судебных разбирательств. И то и другое будет очень сложным процессом, но будет наносить сильный ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков заверил, что в случае реализации этих мер многие страны и инвесторы серьезно подумают, прежде чем вкладывать деньги в американскую экономику или хранить там свои авуары.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал решение, которое приняли Соединенные Штаты в отношении российских активов, неправомерным. По его словам, по сути, это является кражей.