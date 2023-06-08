Мир 08 июня 2023, 13:54 Кремль предупредил об опасности расширения присутствия НАТО в Японии и Индии Пресс-секретарь Песков: НАТО дестабилизирует ситуацию в регионах присутствия РИА «Новости»

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Расширяя зону своего присутствия, НАТО не принесет в регионы мир и стабильность. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что обычно происходило обратное. Его процитировали «Известия».

«НАТО не несет мир и стабильность. Это структура, которая скорее дестабилизирует ситуацию в тех регионах, в которых присутствует. Нам этот процесс видится так», — сказал Песков.

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Официальный представитель Кремля прокомментировал планы НАТО открыть офис в Японии и усилить присутствие Североатлантического альянса в Индии в формате присоединения к НАТО+ — сообществу стран, которые решили не вступать в альянс, но тесно сотрудничать и делиться разведданными. В него уже вошли Новая Зеландия, Австралия, Япония, Израиль и Южная Корея.

Решение о членстве Украины в НАТО отложили. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что такие вопросы нельзя обсуждать до завершения спецоперации. Генсек Йенс Столтенберг предупредил, что в случае поражения киевского режима в присоединении не останется смысла.