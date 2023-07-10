Мир 10 июля 2023, 13:48 Кремль предупредил об «очень негативных последствиях» и ответе России на вступление Украины в НАТО Пресс-секретарь Песков: вступление Украины в НАТО вызовет негативные последствия РИА «Новости»

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Вступление Украины в НАТО станет угрозой для России и потребует твердой реакции. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, сообщили «Известия».

В администрации президента, по его словам, знают об оживленной дискуссии среди стран — членов альянса, особенно в преддверии саммита в Вильнюсе, и разных точках зрения на этот счет. Киевский режим, по словам Дмитрия Пескова, попытался оказать на участников обсуждений давление самыми разными способами, чтобы они продемонстрировали свою солидарность. Пресс-секретарь заявил, что Россия заняла понятную и последовательную позицию.

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«Членство Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе, будет абсолютной опасностью, угрозой для нашей страны, что потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции», — предупредил он.

Правительство Германии выступило против членства Украины в НАТО, посчитав его преждевременным. Представитель ведомства заявил, что альянс не достиг консенсуса по этому вопросу. На саммите НАТО в Вильнюсе, который откроется 11 июля, создадут совет Украина — НАТО и утвердят план поддержки киевского режима.