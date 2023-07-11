Мир 11 июля 2023, 13:23 Кремль предупредил о негативных последствиях вступления Швеции в НАТО Песков: вступление Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия РИА «Новости»

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Присоединение Швеции к НАТО приведет к негативным последствиям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Негативные последствия однозначно», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, как вступление Швеции в блок отразится на безопасности России.

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Песков отметил, что в связи с присоединением скандинавской страны к альянсу Россия примет меры, аналогичные тем, которые планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии в НАТО.

РФ будет внимательно следить за происходящим на саммите НАТО в Вильнюсе, глубоко анализировать эту информацию и принимать меры для обеспечения безопасности страны, добавил представитель Кремля.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился на скорейшее принятие Швеции в блок. Решение турецкого лидера поддержал вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.