Мир 22 декабря 2023, 12:44 Кремль предрек Евросоюзу развал после принятия Украины Песков: принятие Украины подорвет систему ЕС и развалит его РИА «Новости»

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Приняв Украину, Евросоюз поставит под угрозу свое существование. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге.

«Принять такую страну как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, в ЕС — это подорвет всю систему Евросоюза, и трезвые головы это понимают, что это будет груз, который ЕС не поднять, Евросоюз развалится», — предупредил он.

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Журналисты попросили прокомментировать возможность вступления Украины в объединение вместе с Донецкой, Луганской народными республиками, Херсонской и Запорожской областями. Песков напомнил, что они уже стали неотъемлемой частью России, и пригрозил последствиями всем, кто захочет претендовать на эти регионы.

В Евросоюзе, по его словам, вели дискуссии не только по поводу вступления Украины, но и о членстве других стран. Официальный представитель Кремля заявил, что европейские политики закамуфлировали переговорами понимание серьезности проблемы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не готов принять Украину. Он поинтересовался, как сообщество поступит с регионами, которые присоединились к России, и военными в них.