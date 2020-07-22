Кремль потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в США

«Считаем возмутительным нападение на российских журналистов со стороны полиции США. Ожидаем от американских властей принятия исчерпывающих мер по обеспечению личной безопасности российских журналистов и созданию надлежащих условий для свободной работы СМИ в целом», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Съемочная группа российского Первого канала находится в США, где освещает протесты в Портленде. Днем 22 июля стало известно, что американские полицейские напали на журналистов.

Оператор снимал протестующих, которые хотели поджечь зал суда, когда полицейский ударил его дубинкой по руке, отобрал камеру и разбил ее об асфальт. Происходящее снимала на телефон его коллега. Другой полицейский напал на нее сзади — правоохранитель отобрал у нее телефон, схватил девушку за голову и сорвал шлем. Из-за этого журналистка вдохнула слезоточивый газ. Все журналисты имели при себе бейджи прессы.