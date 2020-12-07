Кремль назвал программу импортозамещения в России успешной

Власти России считают программу импортозамещения в стране успешной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, — ни одна страна этого не делает», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

По его словам, российская пищевая промышленность удовлетворяет все потребности жителей РФ. Конечно, остается и импорт. Задачи остановить его никогда не стояло.

Представитель Кремля отметил, что нужно разделять покрытие основных потребностей человека и все остальное. Песков считает очевидным то, что аграрно-промышленный комплекс России достиг больших успехов по части импортозамещения основных продуктов.

Он добавил, что лучше бы не было взаимных с европейскими странами ограничений.

«Поверьте мне, производители в этих европейских странах страдают больше, чем наши граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия ввела санкции в качестве зеркальных мер на действия других государств.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства написали, что России не удалось полностью заместить поставки импортных продуктов за счет своего производства.