Кремль посчитал игру Strategic Mind: Blitzkrieg пропагандой нацизма. В ней Гитлер марширует по Красной площади

Российские власти надеются, что профильные ведомства обратят внимание на компьютерную игру Strategic Mind: Blitzkrieg. Она посвящена Второй мировой войне. В ней Адольф Гитлер проводит парад на Красной площади.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это игра пропагандирует нацизм.

«Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны, тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Он назвал пропаганду нацизма не допустимой. Также пресс-секретарь высказал надужду, что «компетентные ведомства» примут меры.

Ранее РЕН ТВ сообщил, что Генпрокуратура потребовала удалить из Сети тизеры Strategic Mind: Blitzkrieg. Однако, по информации телеканала, игру до сих пор можно скачать на территории РФ.

Strategic Mind: Blitzkrieg — пошаговая стратегия в сеттинге Второй мировой войны. Как сказано на сайте интернет-магазина Stеаm, игра сочетает в себе «современную графику и механики классических варгеймов». В ней немецкая армия должна «поставить на колени всю Европу».

Ранее Следственный комитет России предъявил обвинения трем фигурантам дела о реабилитации нацизма во время онлайн-акции «Бессмертный полк».