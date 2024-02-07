Мир 07 февраля 2024, 15:04 Кремль пообещал разобраться в отказе банков Китая работать с Россией Пресс-секретарь Песков: Россия решит проблему банковских расчетов с Китаем РИА «Новости»

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Россия и Китай наладили диалог, и им удастся решить проблему прекращения банковского обслуживания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этим займется правительство. Его процитировал RT.

«У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога», — сказал он.

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Дмитрий Песков заявил, что вопрос банковского обслуживания не относится к компетенции администрации президента. Он назвал его прерогативой правительства.

Китайский Chouzhou Commercial Bank остановил расчеты с российскими клиентами. Агентство Bloomberg предупредило, что из-за вторичных санкций США два госбанка Китая ужесточат ограничения. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил «360» об аналогичной проблеме при сотрудничестве России с Турцией.